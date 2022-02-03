FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’dan skandal savunma

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olan ve Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı. İnandı, FETÖ ile 1985'te tanıştığını ve örgütü hizmet hareketi olarak tanımladığını kaydetti. 1995'te ise örgütün Kırgızistan'daki SEBAT eğitim kurumlarında çalışmaya başladığını ifade eden İnandı, kıta imamlığı gibi suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

'OKUL AÇANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'



Fetullah Gülen'in okul açın talimatı sonrasında örgüt üyelerinin çeşitli ülkelerde okullar açtığını kaydeden İnandı, "Okul açanlar her zaman eğitime önem vermişlerdir. Türkiye'de de açılmasına öncü oldu, Allah razı olsun" dedi. Bir dönem Kırgızistan'daki okulun eşyalarını Türkiye'deki Kaynak Holding'ten temin ettiklerini aktaran İnandı, belirli aralıklarla Türkiye'ye gelip holding yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını, bunların örgütsel toplantı olmadığını kaydetti.

'HOCA EFENDİNİN EVİ MANEVİ MERKEZDİR'



Amerika'ya Fetullah Gülen'in yanına gittiğini söyleyen Orhan İnandı, "Onun evi manevi merkezdir. Gider kalırdık. Namaz kılar kitap okurduk, hoca efendi ders verirse katılıp dinlerdik. Bunların amaçlı iyi, doğru insan olmaktır" dedi. İnandı Gülen'e ziyaret sırasında FETÖ'nün çekirdek kadrosundan olan Naci Tosun, FETÖ'nün akademik yapılanmadan sorumlu imamı Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin de olduğunu ve fikir alışverişlerinde bulunduklarını öne sürdü.

'FETÖ'NÜN YARDIMINA MUTLU OLDUM'



Savunmasında FETÖ'nün, örgüt üyelerine sağladığı finans desteği ile ilgili konuşan İnandı, "Hapse giren, ihraç edilenlerin ailelerine yardım ettiklerini duydum ve bundan mutlu oldum. Talimatla yapılmıyor, birisine yardım etmek nasıl kötülük olabilir" diye konuştu.

'FETULLAH GÜLEN ALİMDİR'



İnandı savunmasında, "ülke imamı, kıta imamı" gibi sıfatları hiçbir zaman kullanmadığını, Gülen'den talimat almadığını iddia etti. İnandı örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını savundu. Müzakere arasından sonra Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı. Buna göre, gelecek celse tanıkların dinlenilmesine ve mevcut delil durumu gereği İnandı'nın tutukluluğunun devamına hükmedildi. Dava 14 Nisan'a ertelendi.

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