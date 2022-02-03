Kahraman asker Tarık Tarcan’a son veda! Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı

Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'e ulaşmıştı. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, bugün cenaze namazı öncesinde Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Burada öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Er Tarcan'ın naaşı top arabası ile uğurlandıktan sonra, defnedilmek üzere Vişnelik Hava Şehitliği'nde götürüldü.