Son dakika haberi: TBMM Hazırlık Komisyonu HDP’li Semra Güzel hakkında kararını verdi

Son dakika haberi... TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafı çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki kararını verdi. Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.
YAZILI VE SÖZLÜ SAVUNMA YAPMADI
Öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi TBMM'ye sunulduktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu hazırlık komisyonu oluşturdu. Hazırlık komisyonu, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak tarihlerini verdi.
Son haftalarda Türkiye gündeminden düşmemesine karşın ne çıkıp konuştu ne de bir yerde görüntülerine rastlandı. TBMM'de Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu savunma için çağrı tebligatını ulaştırmak için kendisine ulaşamadığı için sekretaryasına yaptı.
Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu yazılı savunma için 28 Ocak'a kadar süre vermişti. Ancak Güzel sözlü savunmasını da göndermedi; tam anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse nerede ve ne yaptığını bilmiyor. Siyasi kulislerde herkes 'Güzel bir yerlere gitmiş olabilir mi' sorusunun yanıtını arıyor.