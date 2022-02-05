Son dakika: CHP’li Başkan Cengiz Balkan ilçeyi haraca bağlamış! Rüşvet çarkını tek tek anlattı

DOSYALARA EL KONDU

Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlamalarıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü Metin E. ve Musa Ö akşam saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediyede soruşturmada adı geçen yüzlerce dosyaya el kondu.

4 İHALEYE FESAT KARIŞTIRMIŞLAR

Küçükkuyu Belediyesi'ne 2017 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörünce yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan olayda ise, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı belirlendi. İddiaya göre belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ancak ihalenin rekabet ortamında gerçekleştiği izleniminin verilmek istenmesi nedeniyle ihaleyi kazanan şirketin güdümündeki uydu firmalara davet gönderildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde; Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi.

EŞİNİN ÖZEL ARACININ YAKITI BELEDİYEDEN

Öte yandan Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın belediyeyi adeta çiftliği gibi kullandığı ortaya çıkmıştı. 2018 yılında Belediye Başkanı Balkan'ın eşi Cengiz Balkan'ın özel aracının mazot faturasının belediyeye yazıldığı tespit edilmişti.