Hollanda’nın fişini çekme kararı aldığı Dilara Şahin Türkiye’de! İşte sağlık durumuyla ilgili son durum

"HOLLANDA'DA KÖTÜ HABERLER ALIYORDUK ÇOK ŞÜKÜR BURADA BİTTİ"

"Bir hafta öncesine kadar çaresiz kimseye sesimizi duyuramazken öyle acı günler yaşadık ki… Kalbimizin yandığını hissettim. Ben bu yangından gömleğimin yanacağını hissettim. Allah'a dua ettim, çok şükür Allah'ım duamı kabul etti, sesimizi Cumhurbaşkanımız duydu, siz yalnız değilsiniz dedi. Allah ondan razı olsun. Özel ambulans uçağı gönderdi. Siz gurbette yalnız değilsiniz dedi ve bizi getirdi. Şu an tedavi sürecimiz devam ediyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 5 gündür buradayız. Hemen yanıt almamız mümkün değil ama Hollanda'da devamlı kötü haber alıyorduk. Çok şükür burada o kötü haberler kesildi. Bu da bizim için umut verici bir gelişme. Doktorlarımız sabra ve duaya ihtiyacımız var elimizden geleni yapıyoruz bekleyin dediler. Allah razı olsun. Reisi Cumhurumuz bizzat ilgileniyor. Sağlık Bakanımız hemen hemen her gün arıyor, derdimizle dertleşiyor. Gurur duyuyorum, inanın acılarımız hafifliyor. Ben bu kadar destekten sonra kötü haber geleceğine inanmıyorum. Dilara'nın son saatleriydi.. Elini tuttum kızımın, Allah'ın izniyle güzel şeyler olacak dedim. Çok şükür devletimiz yiğit hekimlerimizi gönderdi ve bizi buraya getirdi. Devletimiz var olsun"

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