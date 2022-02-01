Bugün ölümü imzalanacaktı! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’in ailesi konuştu: Büyük bir gurur

BUGÜNÜ BİZE YAŞATMADILAR YA! ARTIK HER ŞEYE RAZIYIZ

Başkanımız Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Umutla, heyecanla, korkuyla bekliyoruz. Sonuca da hepsine razıyız. Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Bugünü bize yaşatmadıkları için her şeye razıyız.

ANNE NURTEN ŞAHİN: BU ÇOK BÜYÜK BİR GURUR

Bu gururu size anlatmam imkansız. Çok büyük bir gurur. Bir gurbetçi olmadan inanın anlayamazsınız. Bizi sahipsiz bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in ailesi canlı yayında