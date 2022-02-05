İBB Sözcüsü Murat Ongun’un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...

İstanbulluların kabusu yaşadığı saatlerde binlerce vatandaş yollarda çile çekerken; Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda sözcüsü Murat Ongun'un ise İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.
"Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" diye açıklama yapan Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Courchevel'de olduğu ortaya çıktı.
GECELİĞİ 50 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Dünyanın en uzun pistlerine sahip Ourchevel - Meribel ve Val thorens adli 3 vadinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan Curchevel, dünyanın sayılı zenginlerinin tatil yaptığı bir bölge.
Eğlence alternatiflerinin diğer vadi ve kayak merkezlerine göre daha fazla olması nedeniyle bölge tercih edilirken, konaklamanın bedeli de geceliği 50 bin liradan başlıyor. Dünyanın en zorlu inişlerinden birine ev sahipliği yapan Curchevel'da düzenlenecek turlar genelde çok pahalı olması nedeniyle kişiye özel hale getiriliyor.
KİŞİYE ÖZEL HİZMET
Fransız Alpleri'nin gözde kasabası Courchevel, aslında sıfırdan inşa edilmiş bir kasaba. Courchevel, kilometrelerce uzanan kusursuz pistleriyle dünyanın en büyük ve en lüks kayak merkezi olarak tanınıyor.
Ayrıca dünyanın en zorlu inişlerinden birine ev sahipliği yapan Curchevel'da düzenlenecek turlar genelde çok pahalı olması nedeniyle kişiye özel hale getiriliyor. Bölgede özel hizmet almak isteyen müşteriler için kişiye özel aşçılar hizmet veriyor. Muhteşem manzaraları ile kartpostal güzelliğine sahip olan belde, lüks otelleri, Michelin yıldızlı restoranları ve hareketli gece hayatıyla Alpler'in zirvesinde ayrıcalıklı bir tatil yaşatıyor.
TEPKİ YAĞMIŞTI
İstanbullular karla mücadele ederken Ogun'un tatilde olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.
Sosyal medyadan duruma tepki gösteren vatandaşlar," Bu gibi olağan üstü durumlarda kamu adına görev yapan insanlar ekstra sorumluluk almak zorundadır.
İzin alıp gittim kimseyi ilgilendirmez gibi bir tutum kabul edilemez" demişlerdi.
MURAT ONGUN: 'YURTDIŞINDAN GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK HİÇ ZOR DEĞİL…'
Sosyal medya hesabından tatilde olduğunu itiraf eden Ongun, yaptığı açıklamada ise "Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM'dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu. Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil…" demişti