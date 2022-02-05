İBB Sözcüsü Murat Ongun’un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...

Eğlence alternatiflerinin diğer vadi ve kayak merkezlerine göre daha fazla olması nedeniyle bölge tercih edilirken, konaklamanın bedeli de geceliği 50 bin liradan başlıyor. Dünyanın en zorlu inişlerinden birine ev sahipliği yapan Curchevel'da düzenlenecek turlar genelde çok pahalı olması nedeniyle kişiye özel hale getiriliyor.