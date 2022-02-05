Siyasilerden gelen geçmiş olsun mesajlarına Başkan Erdoğan’dan teşekkür!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelen geçmiş olsun mesajının ardından Başkan Erdoğan, "Mustafa Bey, ilginiz ve iyi dilekleriniz için Emine Hanımla birlikte teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde geçmiş olsun dileklerini ileten tüm Milletvekillerimize de şükranlarımı, selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.