Siyasilerden gelen geçmiş olsun mesajlarına Başkan Erdoğan’dan teşekkür!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür ederek yanıt verdi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak, şahsıma ve eşime 'geçmiş olsun' temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Siyasilerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları | Video
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına 'geçmiş olsun' dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelen geçmiş olsun dilekleri üzerine Başkan Erdoğan, "Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçmiş olsun mesajının ardından, "İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey." dedi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meral Hanım, eşim Emine Hanım'la birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmiş olsun temennilerinin ardından Başkan Erdoğan, "Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçmiş olsun mesajının ardından Başkan Erdoğan, "Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine hanımla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun…" dedi.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Bey sağ olun, güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey, sağ olun..." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelen geçmiş olsun mesajının ardından Başkan Erdoğan, "Mustafa Bey, ilginiz ve iyi dilekleriniz için Emine Hanımla birlikte teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde geçmiş olsun dileklerini ileten tüm Milletvekillerimize de şükranlarımı, selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim Emine hanımla birlikte iyi dileklerinize teşekkür ediyoruz Gültekin Bey." dedi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önder Bey, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na, "Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Sağ olun Fuat Bey. Geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere ve kabinemizdeki tüm Bakan arkadaşlarıma eşim Emine hanımla birlikte şükranlarımızı ifade ediyoruz." diyerek cevap verdi.