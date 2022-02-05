Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Giriş Tarihi: 5.2.2022 15:20 Son Güncelleme: 5.2.2022 15:26

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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