Başkan Erdoğan’dan net mesaj! Zonguldak’tan Türkiye’ye söz veriyorum: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Gelişmelere göre enflasyon farklı başta olmak üzere, çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz. Elektirik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tariyi 150'den 210 kilowata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. İşte Türkiye'de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.