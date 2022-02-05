Başkan Erdoğan’dan net mesaj! Zonguldak’tan Türkiye’ye söz veriyorum: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi hizmete açılıyor. Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Şehrimize kazandırmdığımız yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.
Zonguldak'ı eserlerle donatarak büyük ve güçlü ve güçlü bir Türkiye haline getirmeye kararlıyız.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz"
Bu tünelin adını, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu tünellerle birlirkikte Zonguldak Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek.
Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin demokrası ve kalkınma mücadelesinde kat edilen mesafelerin çok büyük bir kısmında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin kat kat fazlasını hayata geçirdik. Şimdi yeni bir kalkınmanın eşiğindeyiz.
Gelişmelere göre enflasyon farklı başta olmak üzere, çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz. Elektirik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tariyi 150'den 210 kilowata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. İşte Türkiye'de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.