Haberler Gündem Haberleri Isparta Belediye Başkanı A Haber'de: Akşama kadar her yere elektrik verilecek!
Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:35 Son Güncelleme: 6.2.2022 14:05

Isparta Belediye Başkanı A Haber'de: Akşama kadar her yere elektrik verilecek!

Isparta Belediye Başkanı A Haber’de: Akşama kadar her yere elektrik verilecek!

Isparta'da son 20 yılın en yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarındaki onarım devam ederken konuya ilişkin Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Başdeğirmen açıklamalarında; "Yirmi yıldır bu kadar kar yağmadığını belirtirken akşama kadar her yere elektrik verilecek" dedi. Başdeğirmen, bir vatandaşın donarak öldüğü iddialarını ise kesin bir dille yalanladı.

Isparta'daki kardan dolayı zarar gören elektrik hatlarındaki onarım devam ediyor. Son durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, A Haber canlı yayınında anlattı. Başdeğirmen, "Akşama kadar her yere elektrik verilecek." ifadelerini kullandı.

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SON DURUM NEDİR?

Isparta'daki son durumu değerlendiren Başdeğirmen'in açıklamaları şu şekilde;

Kar yağışı devam etmiyor. Perşembe günü 9 saat süren bir yağış meydana geldi. Şehirimizde, merkezde 45 santimetre, yukarı mahallelerde 80 santimetre, yakın köylerimizde ise bir buçuk metreye yakın kar yağışı meydana geldi. Perşembe gününden sonra herhangi bir yağış olmadı. Biz de kendi yollarımızı açmamız anlamında, hem de elektrik sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Şu anda Enerji Bakanımız burada, İçişleri Bakan yardımcımız ve AFAD'ın tüm yetkilileri burada...

AKŞAMA KALMAYACAK

Şu anda Bakanımızın söylemiş olduğu gibi ilk etapta şehir merkezimizde bütün trafolara enerji verildi. Ondan sonra peyderpey tüm mahalle aralarındaki tel kopmaları onarılıyor. Şimdiye kadar yüzde 95-96'sı tamamalanmış durumda. Bugünden itibaren tamamının tamir edilip, bütün konutlara ve iş yerlerine enerji verileceğini söylüyor yetkili arkadaşlarımız. Akşama kalmayacağını düşünüyorum.

ULAŞIM İLE İLGİLİ BİR PROBLEMİMİZ YOK!

Köy ve beldelerimizin tamamında ulaşım açık. Şehir merkezine ulaşım açık. İlk gün ve ikinci gün bunları halletmiş olduk. Buradaki komşu belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarımız da bize destek verdi. Bugün yollarla ilgili bir sorunumuz yok. Elektrikte de yüzde 4 gibi bir problem kaldı.

BİR KİŞİNİN DONARAK ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Bu donarak ölme olayı olmadı. Ancak Yalvaç ilçemizde yaşlı bir vatandaşımız - evinde elektiriği de var- bir vefat olayı oluştu. Normal bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Komşularından da yardımı kabul etmeyen, kendi halinde yaşayan bir vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Adli tıp raporu kesin ölüm nedenini ortaya koyacaktır. Burada bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Soğuktan donarak ölen bir vatandaşımız olmadığı gibi kar yağışı ile ilgili herhangi bir yaralanma ve ölüm hadisesi meydana gelmemiştir.

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Isparta Belediye Başkanı A Haber'de: Akşama kadar her yere elektrik verilecek!
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