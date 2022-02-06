Isparta Belediye Başkanı A Haber’de: Akşama kadar her yere elektrik verilecek!

BİR KİŞİNİN DONARAK ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Bu donarak ölme olayı olmadı. Ancak Yalvaç ilçemizde yaşlı bir vatandaşımız - evinde elektiriği de var- bir vefat olayı oluştu. Normal bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Komşularından da yardımı kabul etmeyen, kendi halinde yaşayan bir vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Adli tıp raporu kesin ölüm nedenini ortaya koyacaktır. Burada bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Soğuktan donarak ölen bir vatandaşımız olmadığı gibi kar yağışı ile ilgili herhangi bir yaralanma ve ölüm hadisesi meydana gelmemiştir.