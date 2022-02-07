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Giriş Tarihi: 7.2.2022

Çelik: Terör örgütüne kölelik yapan zihniyet

Çelik: Terör örgütüne kölelik yapan zihniyet
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımında bulunan HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya sert tepki gösterdi. "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımız'ın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."
Bu arada Çelik, sosyal medyadaki çirkin ifadelere ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmede de "Cumhurbaşkanı'mızın ve saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkânsızdır" dedi.
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Çelik: Terör örgütüne kölelik yapan zihniyet
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