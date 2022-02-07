İBB’de işçi kıyımı devam ediyor! Evine gönderdiği posta ile işten attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'da yönetim, 'küçülmeye gidiyoruz' diyerek farklı pozisyonlarda görevli olan 80 uzman personelin görevi tanımını 'temizlikçi' olarak değiştirdi. Personele de ayrıca, 'e 'Ya daha düşük maaşla ve düşük statüde başka görevle çalışmayı kabul edersiniz, ya da istifade edersiniz' diyerek baskı kuran yönetim, personele teklifi kabul etmemeleri durumunda 31 Aralık 2021'de işten çıkartılacaklarını tebliğ etti. Ancak yönetimin pozisyon ve düşük maaş teklifini kabul etmeyen kabul etmeyen personel 19 Kasım 2021'de işten çıkartıldı.





80 PERSONEL ÇIKARTILDI



İşsiz kalmamak için 'temizlik' personeli olarak ve düşük maaşla çalışmayı kabul edenler ise tek tek çıkarılmaya başlandığı öğrenildi. Evine gelen tebligatla işten çıkartılan Fatih Atiş, "Dört yıllık İBB Spor İstanbul personeliydim. Şile'de Halı Saha görevlisi olarak çalışıyordum. Kasım ayında Fatih'teki Genel Müdürlüğe çağırıldık. Orada bize 'küçülmeye gidiyoruz. Ya temizlik görevlisi ve düşük maaşla çalışırsınız ya da 31 Aralık itibariyle iş akdiniz fesih edilecek' denilerek mobbing uygulandı. Orada 'pozisyonumuzu düşürmek yerine denk bir pozisyon olan rezervasyona verin hem maaşlarımız aynı hem de şartlarımız' dedik ancak kabul etmediler. Onların teklifini kabul etmeyen arkadaşlarımız hemen çıkartıldı. 80 arkadaşımız işinden edildi. Ben de işsiz kalmayayım diyerek temizlik personeli olmayı kabul ettim. Ancak 1 Şubat itibariyle evime gelen ihtarname ile işten çıkartıldığımı öğrendim" dedi.





'1 KİŞİ ÇIKARTIP 10 KİŞİ ALIYORLAR'



İşten çıkartılmadan önce teknik lise mezunu olduğunu ve bölgesinde teknik personel olmadığı için görevinin değiştirilmesini istediğini dilekçe ile müdürlüğe teslim ettiğini belirten Atiş, "Arayıp Genel Müdürlüğe çağırdıklarında ilk başta sevindim. Teknik personel olmadığı için beni o pozisyona kaydıracaklarını düşündüm. Ancak orada İnsan Kaynakları Müdürü bana işten çıkartıldığımı ve tüm haklarımı alacağımı söyledi. Ben de '3 tane çocuğum var bu kış günü beni işten çıkartıyorsunuz ve bir gerekçe de sunmuyorsunuz. Aşağıda ise işe girmek için elinde evraklarla bekleyen onlarca kişi var' deyince hemen şirketin avukatı söze girerek, 'Bizim aldığımız talimat bu yönde ve biz bunu size tebliğ etmekle sorumluyuz' dedi. Ben evime ekmek götürebilmek için onların mobbinglere boyun eğdim. 3 tane küçük çocuğum var ve beni kış günü, borçlarım olduğunu bildikleri halde evime gönderdikleri ihtarnameyle çıkardılar. Bir kişi çıkartıp 10 kişi alıyorlar" diye konuştu.



'HALKARIM HENÜZ VERİLMEDİ'



İBB yönetimi tarafından mağdur edilen Atiş sözlerini ise şu sözlerle tamamladı: "Bunlar beni, mobbinglerini kabullenmeme rağmen ekmeğimden etti. Ayın 5'inde almam gereken haklarım ise henüz verilmedi. Bunlar beni yaktı inşallah benden sonra gelenler kurtulur."

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