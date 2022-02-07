Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açıklaması: Rutin bir uygulama…

(Vali Osman Kaymak)

SON DAKİKA! Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı | Video

SEYMENOĞLU'NUN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı.

İÇİŞLERİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: RUTİN UYGULAMA...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.