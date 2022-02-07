Haberler Gündem Haberleri Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açıklaması: Rutin bir uygulama…
Giriş Tarihi: 7.2.2022 12:24 Son Güncelleme: 7.2.2022 13:01

Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açıklaması: Rutin bir uygulama…

Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açıklaması: Rutin bir uygulama…

Son dakika bilgisine göre Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Vali Seymenoğlu'nun koronaya yakalandığı belirtilerek "Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son dakika haberleri...Alınan bilgiye göre Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alındığı öğrenildi. Vali Seymenoğlu, koronaya yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi.

(Vali Ömer Seymenoğlu)

İŞTE YERİNE VEKİL OLARAK ATANAN İSİM

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak vekil olarak Ankara'dan merkez valisi Osman Kaymak atandı.

(Vali Osman Kaymak)

SON DAKİKA! Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı | Video

SEYMENOĞLU'NUN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı.

İÇİŞLERİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: RUTİN UYGULAMA...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açıklaması: Rutin bir uygulama…
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