Son dakika: Sözcü İbrahim Kalın A Haber’de soruları yanıtlıyor

"SAYIN PUTİN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ OLACAK"

Soğuk savaş sona erdi ama biçim değiştirerek devam etti. Düzen arayışı hala da devam ediyor. 30 yıllık bir süreç geçti. 97 yılında NATO ile Rusya arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre herkesin etki alanı üç aşağı beş aşağı belirlendi. Burada Cumhurbaşkanımızın oynayacağı rol çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya'nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir.

Lider diplomasisi önemlidir. Putin ile aralarında güven ilişkisi oluştur. Son 7-8 yıldır bu çok güçlü şekilde kuruldu. Birçok kriz bu sayede geride bırakıldı. Rus elçisinin burada vurulması. O akşam derhal Rus tarafı ile temas etti. Birkaç saat sonra Putin Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Bu diplomasi sayesinde en az zararla atlatıldı ve Ruslar da bunu gördü. Dediler ki bu açık bir provokasyon. Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu iyi ilişkiler, "Türkiye Rusya'nın eksenine girdi, Putin ne derse Türkiye onu yapar' gibi asılsız yorumlar yapılıyor.

Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık erken seçim olmayacak.