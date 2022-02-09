CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"

CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalı bambaşka bir boyut kazandı. İstanbul'dan getirip, danışmanı ve belediye şirketinin yönetim kurulu başkanı yaptığı Selçuk Erdağı'nın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen ne CHP Genel Merkezi ne de il Başkanlığı herhangi bir adım atmadı.