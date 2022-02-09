CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"

CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalı bambaşka bir boyut kazandı. İstanbul'dan getirip, danışmanı ve belediye şirketinin yönetim kurulu başkanı yaptığı Selçuk Erdağı'nın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen ne CHP Genel Merkezi ne de il Başkanlığı herhangi bir adım atmadı.
Aksine, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'da Semih Şahin'i makamında ziyaret ederek, Şahin'e destek verdi. CHP Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere İl Başkanı Metin Yaşar gibi isimlerde, Şahin'i savunan açıklamalar yaptı.
Bu açıklamalara tek katılmayan isim ise Bilecik'teki ilçelerin bağlı bulunduğu CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu oldu. İl Binasında yapılan ilk basın açıklamasında tavır ve davranışlarıyla rüşvete karşı net bir duruş ortaya koyan Pamukçu, yaşanan skandala karşı ilk somut adımı atan isim oldu.
YÖNETİMİNİ TOPLADI İHTAÇ KARARI ALDI
İlk açıklamasında, "Ne yazık ki bu durum Bilecik Belediyesinde yaşandı. Çok üzgünüz ama Rüşvetin partisi olmaz" diyen Pamukçu'nun, geçtiğimiz günlerde topladığı İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Şahin'in ihracı yönünde karar aldı.
Ayrıca alınan kararda, Şahin'in göreve geldikten sonra İstanbul'dan getirttiği ve kentte İstanbul ekibi olarak nam salan ekibin de belediyeden ilişiğinin kesilmesini istedi. Alınan karar CHP Genel Merkezine gönderildi.
RÜŞVET ALANLARDAN UTANMIYORUM
Diğer yandan yaşanan rüşvet skandalı ve devamında ortaya çıkan imar rantları ve arazi vurgunları CHP'li üyeleri de rahatsız etti. Kentte çok sayıda partili CHP'den istifa etmeyi sürdürüyor.
CHP üyesi Zeki Yaşar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilecik belediyesinde dönen rüşvet çarkından, başını kuma saklayanlardan, kapalı kapılarda gizli pazarlıklar yapıp rüşvet alanlardan utanmıyorum. Üyesi olduğum CHP'den bu gün itibariyle istifa ettim" açıklamasıyla istifasını duyurdu.