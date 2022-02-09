Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aştı! Türk Mukavemet Teşkilatı’nı ’suikastçı örgüt’ olarak tanımladı

SEMİH YALÇIN: TÜRKLÜK DÜŞMANI OLDUĞUNU KANITLAMIŞTIR

MHP Genel Başkan Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arslan'a tepki gösterdi. Yalçın, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na(TMT) illegal örgüt diyen densiz, edepsiz gazeteci Ayşenur Arslan; nasıl bir iğrenç haletiruhiye içinde bulunduğunu, nasıl sicilli bir Türklük düşmanı olduğunu ve Türk milliyetçilerine duyduğu hıncı manidar surette kanıtlamıştır." dedi.

MHP'Lİ KARAKAYA: YAZIKLAR OLSUN

Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya tepki gösterdi. Karakaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal"