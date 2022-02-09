Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aştı! Türk Mukavemet Teşkilatı’nı ’suikastçı örgüt’ olarak tanımladı

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddi açan ifadeler kullandı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.
Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı | Video
"SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL OLUŞUMDUR"
Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi. Arslan'ın skandal açıklamasına ise birçok tepki geldi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ARSLAN'A TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.
Çelik açıklamalarının devamında, ""Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz." diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliyedir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."
SEMİH YALÇIN: TÜRKLÜK DÜŞMANI OLDUĞUNU KANITLAMIŞTIR
MHP Genel Başkan Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arslan'a tepki gösterdi. Yalçın, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na(TMT) illegal örgüt diyen densiz, edepsiz gazeteci Ayşenur Arslan; nasıl bir iğrenç haletiruhiye içinde bulunduğunu, nasıl sicilli bir Türklük düşmanı olduğunu ve Türk milliyetçilerine duyduğu hıncı manidar surette kanıtlamıştır." dedi.
MHP'Lİ KARAKAYA: YAZIKLAR OLSUN
Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya tepki gösterdi. Karakaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal"