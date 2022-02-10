Aleviler suç duyurusunda bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Yakup Tilki, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında Alevilerle, Alevilikle ve Hz. Ali'yle ilgili ağıza alınmayacak küfürler ederek nefret söylemlerinde bulundu. Kocaeli Emniyeti'nin şahsı gözaltına almasının ardından, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan, Tilki hakkında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, Kocaeli Cem Evleri Platformu, Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak önce suç duyurusunda bulundu ardından da geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM

Suç duyurusunun ardından adliye önünde düzenlenen açıklamaya Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi dernekleri temsilcileri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı temsilcileri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcileri, Alevi Dernekleri Federasyonu Temsilcileri, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi Başkanı Birol Sağlam, Körfez Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ziya Karadağ, Alevi derneklerinin temsilcileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye birim müdürleri, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetimi, HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa, SOL Parti İl Başkanı Ömer Budak, SYKP İl Temsilcileri CHP ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekci, CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve çok sayıda Alevi Derneği temsilcisi ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

GÜZELGÜL: BÜTÜN DİNLER SEVGİ ÜZERİNE KURULUR

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, "Hızır günlerindeyiz. Gün geçmiyor ki Alevilere hakaret edilmesin. Nefret dili kullanılmasın. Bütün dinler inançlar güzel ahlak ve sevgi üstüne inşaa edilmiştir. Bütün dinler onun üzerine kurulmuştur. Muhammed Mustafa da diyor ki; ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Anayasada var olan bütün toplumun kültürlerin inançların bir arada tutulması güzel sevgiyi var etmesi gerekirken ne yazık ki güzel ahlak ve sevgiden uzaklaşmış nefret dilini kullanarak toplumları karşı karşıya getirmek istiyorlar. Güzel ahlak ve sevgiyi inşaa edersek toplumları kaynaştırırız, birleştiririz, birlikte yaşamasını sağlarız. Dilden çıkan kelimeleri gönlümüzün süzgecinden geçirdikten sonra söyleyebiliriz. Bu hakaret edenlere ve bizi ayrıştırıcı nefret sözünü söyleyenlere Mevlana diyor ki; insan suretinde yaratılmış hayvan sürüsüdür diyor. Aslında tepedekilere sesleniyoruz. Biz adalete sığınıyoruz. Her şeyi adalette görüyoruz. Bu topraklarda kardeşçe yaşamak için mücadele ediyoruz. " dedi.

"AĞIR YAPTIRIMLAR TALEP EDİYORUZ"

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü ve Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ise "Körfez ilçesinde yaşayan –dilimiz insan demeye varmıyor ama bir vatandaş sosyal medya mecrasında durmaksızın en ağır küfürlerde bulunmuştur. Bu vatandaşı, bu düşüncede olanları, gerekse bunlara göz yuman ve çanak tutanları da kınıyoruz. Bir topluluğa karşı işlenmiş bu ve benzeri suçların yasayla açıktan "nefret suçları" olarak tanımlanmasını ve bu tür suçları işleyenlerin ise ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını talep ediyoruz"

"KARDEŞLEŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Evet, Kerbela'da şehit düşen Hüseyin'in duruşu bizlerin rehberidir. Bu duruştan vazgeçmeden eşit yurttaşlık temelindeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, mücadelesine devam edeceğiz. Kültürü ve inancında insan sevgisi, barış, kardeşlik ve eşitlikten başka bir şey barındırmayan Alevilik İnanç Sisteminin Temsilcileri olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu ülkede başta Sünni kardeşlerimiz olmak üzere, tüm inançlara mensup herkesle kardeşleşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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