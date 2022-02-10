Alevilere küfretmişti: İfadesi pes dedirtti!

Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, "Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri savunduğum iktidar partisine, İslam'a küfür ve hakaret ettiler. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim. Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi.

Aleviler suç duyurusunda bulundu