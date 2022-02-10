CHP’li belediyelerin doğa katliamı! İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak





CHP'li bir çok isim ve partili de Deveciler'in adaylığına tepki göstermiş ve bazı partililer ise parti üyeliğinden bile istifa etmişti. Deveciler'in, içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu 24 Bin metrekarelik alanı AVM inşaatı için adeta talan etmesi büyük tepkilere neden oldu.