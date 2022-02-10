HDP’li vekil Semra Güzel’in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı





NİŞANA SEMRA GÜZEL'İN HİÇBİR AKRABASI KATILMAMIŞ

Anne Songül Bora, Volkan Bora'nın Semra Güzel ile üniversite okuduğu yıllarda tanıştığını, örgüte gitmeden önce Güzel'in evlerine gelip birkaç gün kaldığını söyledi. Songül Bora, 2009 yılında Semra Güzel ile Volkan Bora'nın nişanını yaptıklarını, nişana Semra Güzel'in hiçbir akrabasının gelmediğini, nişandan birkaç ay sonra da Volkan Bora'dan haber alamadığını kaydetti.





SEMRA GÜZEL İLE ÖRGÜT KAMPINA GİTTİK

Bunun üzerine Volkan Bora'nın örgüte katıldığını düşündüğünü ve Diyarbakır'a Semra Güzel'in yanına gittiğini söyleyen Songül Bora, "2014 yılı Haziran ayında Semra Güzel ile Kuzey Irak'a gitmek için Diyarbakır'da buluştum. Diyarbakır'dan Şırnak'a, oradan da Habur sınır kapısını geçtikten sonra bir minibüse bindik.