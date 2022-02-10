Kılıçdaroğlu jet hızında çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı
'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik yaptığı açıklamalarda birbiriyle çelişkili değerlendirmelerde bulunuyor.
İKİ GÜN SÜRMEDİ
Kılıçdaroğlu, TV 100
kanalında katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara, "Yok hayır, aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Özel bir tartışma yapmayacağız, yani bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Tabii başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz ama en azından biz yapmayacağız" yorumunu yapmıştı. Ancak aradan sadece iki gün geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu bu kez "U" dönüşü yaptı. Halk TV
'de Fikret Bila
'ya konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Seçim zamanında yapılırsa aday olmasına Anayasa engeldir" ifadelerini kullandı. Siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları ile ilgili, "U dönüşü yapmakta üzerine yok. Çarkçı Kemal
diye boşuna denilmiyor. Bugün söylediğini ertesi gün çürütüyor. Kamuoyunda bu yüzden güvenilirliği her geçen gün azalıyor" yorumları yapılıyor. ANKARA