Başkan Erdoğan’ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu! Vahdettin Köşkü’nde önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından ilk programını bugün gerçekleştirecek.
VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE ÖNEMLİ KABUL
Başkan Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.
ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Öte yandan, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor.
İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İletişim Başkanı Altun yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak." sözlerini kullandı.Son dakika: Başkan Erdoğan'ın PCR testi negatife döndü