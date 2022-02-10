Başkan Erdoğan’ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu! Vahdettin Köşkü’nde önemli kabul

ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor.