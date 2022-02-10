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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Şehitlerimizin kanında HDP’nin parmağı var

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Şehitlerimizin kanında HDP’nin parmağı var

Terör örgütü PKK, 2015'te 10 polis ve asker ile 3 sivili kaçırdı. Aileler evlatlarına kavuşma umuduyla 6 yıl bekledi. Bir yıl önce Gara'daki mağarada katledildiler. Aileler: HDP de PKK da gözümüzde aynı, kapatılsın

Hüseyin Sarı, Sedat Yabalak, Semih Özbey, Adil Kavaklı, Vedat Kaya, Süleyman Sungur, Mevlüt Kahveci, Müslüm Altıntaş, Sedat Sorgun, Ümit Gıcır, Aydın Köse, Muhammet Salih Kanca, Cotyar Muhsin... Kimi düğününe, kimi birliğine, kimisi ailesi ile görüşmeye gidiyordu. Bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldılar ve 6 yıl boyunca tutsak kaldılar. Geçen yıl 10 Şubat'ta Gara bölgesinde bir mağarada haince katledildiler. 6 yıl boyunca evlatlarına kavuşacağı günü hasretle bekleyen acılı aileler evlatları olmadan geçirdikleri yılları ve terör örgütü PKK'nın var olan umutlarını söndürdüğünü SABAH'a anlattı:



KADINLARLA TEHDİT ETMİŞLER

Şehit polis Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya: Oğlum ağabeyinin düğünü için 3 günlük izne gelmişti. Bir gece yanımızda yattı. Ağabeyi ile gelin almaya gitti, 24 Temmuz 2015'te Lice'de dönüş yolunda pusu kurmuşlar. Vedat sivildi resmî kıyafeti yoktu. Vedat direnmiş, yanında üç kadın öğretmen vardı, birisi gelinimizdi. "Eğer bizimle gelmezsen bu kadınları da dağa kaçırırız" diye oğlumu tehdit etmişler. 6 yıl boyunca evladımı bekledik. Diyarbakır'da evlat nöbeti tuttum. Evlatlarımız hem aç bırakılmış hem de işkence görmüşler. 85 kiloydu 40 kiloya düşmüştü oğlum. İsviçre, Almanya ve Hollanda'dan arayıp evladınıza devlet bomba attı dediler. Ben de onlara küfrediyordum. O hainler oğlumu başından vurmuşlardı. Bunlarda din, iman, şeref, namus yok, bunlar Kürt falan değil. Evlatlarımızın kanında HDP'nin parmağı var. Teröristler dağda mesai yapıyor Meclis'ten maaş alıyorlar. Ben 3, eşim de 1 kez Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittik. Bir gün bile "13 vatan evladını dağdan indirin" demedi. Öbür dünyada ellerim onların yakasında olacak.



KENDİ DÜĞÜNÜNE GELİYORDU

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın babası Hasan Sarı: Nikâhı kıyılmıştı ama düğünü olmamıştı. Düğününe gelirken 13 Ağustos 2015'te kaçırıldı. Muradına eremedi. Neden HDP'lilerin çocukları PKK'nın kampında değil de Avrupa'da? Gariban çocukları dağa kaldırıyorlar. HDP kapatılsın, Meclis'imizden maaş almasını istemiyoruz. Bunlar bizim zorumuza gidiyor.



6 YIL UMUTLA BEKLEDİM

Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey: 18 Eylül 2015'te izne gelirken Tunceli Pülümür yolunda kaçırıldı, aracı yakıldı. Çocuklarımızı 6 yıl alıkoydular. Her an gelecek diye umutla bekledim. Kaçırıldığında 22 yaşındaydı, daha hayatının baharındaydı. Oğlum görevinde yükselecek ben de onu evlendirecektim. Hayali kahraman bir asker olmaktı, oldu da. Devlet evlatlarımızı kurtaracağı için çocuklarımızı katlettiler. HDP bir an evvel kapatılsın. Ha PKK ha HDP. İkisi de gözümde aynı.



ARTIK KARA TOPRAĞA SARILIYORUM

Şehit Er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş: Bir yıl öncesine kadar evladımıza kavuşma umudumuz vardı ama hainler evladımızı bizden kopardılar. Evladıma kavuşmak için Diyarbakır'da eyleme de katıldım, Ankara'da vekillerle de görüştüm. Tek tesellimiz şehitlik mertebesine ermesiydi. Ben ne torun sevebiliyorum ne de evladıma sarılabiliyorum. Çocuğumu özlediğimde kara toprağa sarılıyorum.



KAVUŞMAK MAHŞERE KALDI

Şehit Piyade Er Süleyman Sungur'un babası Mehmet Salih Sungur: Evladım 13 Ağustos 2015'te Bingöl'de kaçırıldı. Vatani görevi için birliğine gidiyordu. Nişanlıydı, askerden gelince evlenecekti. Evladımızı alabilmek için çok çabaladık. Diyarbakır anneleri ile eylem yaptık. Umutla bekliyorduk. Ama kavuşmak mahşere kaldı. Hainler evladım ile birlikte 13 masuma kıydı. Vatan sağ, devletimiz de var olsun.



VATANINA ÂŞIKTI

Şehit Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler: Bir umutla evladımı bekledim. Hainler umutlarımı ve ocağımı söndürdü. HDP'nin de PKK'nın da Allah belasını versin. Annen baban ölüyor yetim-öksüz diyorlar, kocan ölüyor dul diyorlar, evladın öldüğünde bunun adı bile yok. Oğlum "Ben vatanımla evliyim anne ben şehit olacağım" derdi. Vatanına âşıktı. Evladıma sebep olanları Allah'a havale ediyorum. HDP milletvekili "Misafir olacaklar" demişti, inşallah onun çocukları da orada kalır. Devletime güveniyorum, devlet onların kökünü kazıyacak.

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Şehitlerimizin kanında HDP’nin parmağı var
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