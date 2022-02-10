Şehitlerimizin kanında HDP’nin parmağı var

Hüseyin Sarı
, Sedat Yabalak
, Semih Özbey
, Adil Kavaklı
, Vedat Kaya
, Süleyman Sungur
, Mevlüt Kahveci
, Müslüm Altıntaş
, Sedat Sorgun
, Ümit Gıcır, Aydın Köse, Muhammet Salih Kanca, Cotyar Muhsin... Kimi düğününe, kimi birliğine, kimisi ailesi ile görüşmeye gidiyordu. Bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldılar ve 6 yıl boyunca tutsak kaldılar. Geçen yıl 10 Şubat'ta Gara bölgesinde bir mağarada haince katledildiler. 6 yıl boyunca evlatlarına kavuşacağı günü hasretle bekleyen acılı aileler evlatları olmadan geçirdikleri yılları ve terör örgütü PKK'nın var olan umutlarını söndürdüğünü SABAH'a anlattı:
KADINLARLA TEHDİT ETMİŞLER
Şehit polis Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya:
Oğlum ağabeyinin düğünü için 3 günlük izne gelmişti. Bir gece yanımızda yattı. Ağabeyi ile gelin almaya gitti, 24 Temmuz 2015'te Lice'de dönüş yolunda pusu kurmuşlar. Vedat sivildi resmî kıyafeti yoktu. Vedat direnmiş, yanında üç kadın öğretmen vardı, birisi gelinimizdi. "Eğer bizimle gelmezsen bu kadınları da dağa kaçırırız" diye oğlumu tehdit etmişler. 6 yıl boyunca evladımı bekledik. Diyarbakır
'da evlat nöbeti tuttum. Evlatlarımız hem aç bırakılmış hem de işkence görmüşler. 85 kiloydu 40 kiloya düşmüştü oğlum. İsviçre, Almanya ve Hollanda'dan arayıp evladınıza devlet bomba attı dediler. Ben de onlara küfrediyordum. O hainler oğlumu başından vurmuşlardı. Bunlarda din, iman, şeref, namus yok, bunlar Kürt falan değil. Evlatlarımızın kanında HDP'nin parmağı var. Teröristler dağda mesai yapıyor Meclis'ten maaş alıyorlar. Ben 3, eşim de 1 kez Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittik. Bir gün bile "13 vatan evladını dağdan indirin" demedi. Öbür dünyada ellerim onların yakasında olacak.
KENDİ DÜĞÜNÜNE GELİYORDU
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın babası Hasan Sarı:
Nikâhı
kıyılmıştı ama düğünü olmamıştı.
Düğününe gelirken 13 Ağustos 2015'te
kaçırıldı. Muradına eremedi. Neden
HDP'lilerin çocukları PKK'nın kampında
değil de Avrupa'da? Gariban çocukları
dağa kaldırıyorlar. HDP kapatılsın,
Meclis'imizden maaş almasını istemiyoruz.
Bunlar bizim zorumuza
gidiyor.
6 YIL UMUTLA BEKLEDİM
Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey:
18 Eylül 2015'te izne
gelirken Tunceli Pülümür
yolunda kaçırıldı, aracı yakıldı.
Çocuklarımızı 6 yıl alıkoydular.
Her an gelecek diye umutla
bekledim. Kaçırıldığında
22 yaşındaydı,
daha hayatının
baharındaydı. Oğlum
görevinde yükselecek ben de
onu evlendirecektim. Hayali
kahraman bir asker olmaktı,
oldu da. Devlet evlatlarımızı
kurtaracağı için çocuklarımızı
katlettiler. HDP bir an evvel
kapatılsın. Ha PKK
ha HDP. İkisi de
gözümde
aynı.
ARTIK KARA TOPRAĞA SARILIYORUM
Şehit Er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş:
Bir yıl öncesine
kadar evladımıza kavuşma
umudumuz vardı ama hainler
evladımızı bizden kopardılar.
Evladıma kavuşmak için
Diyarbakır'da eyleme de katıldım,
Ankara'da vekillerle de
görüştüm. Tek tesellimiz şehitlik
mertebesine ermesiydi.
Ben ne torun sevebiliyorum ne
de evladıma sarılabiliyorum.
Çocuğumu özlediğimde kara
toprağa sarılıyorum.
KAVUŞMAK MAHŞERE KALDI
Şehit Piyade Er Süleyman Sungur'un babası Mehmet Salih Sungur:
Evladım 13 Ağustos 2015'te
Bingöl'de kaçırıldı. Vatani
görevi için birliğine gidiyordu.
Nişanlıydı, askerden gelince
evlenecekti. Evladımızı alabilmek
için çok çabaladık.
Diyarbakır anneleri ile eylem
yaptık. Umutla bekliyorduk.
Ama kavuşmak mahşere
kaldı. Hainler evladım ile birlikte
13 masuma kıydı. Vatan
sağ, devletimiz de var olsun.
VATANINA ÂŞIKTI
Şehit Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler:
Bir
umutla evladımı bekledim.
Hainler umutlarımı
ve ocağımı söndürdü.
HDP'nin de PKK'nın
da Allah belasını versin.
Annen baban ölüyor
yetim-öksüz diyorlar,
kocan ölüyor dul diyorlar,
evladın öldüğünde
bunun
adı bile yok. Oğlum "Ben
vatanımla evliyim anne
ben şehit olacağım" derdi.
Vatanına âşıktı. Evladıma
sebep olanları Allah'a
havale ediyorum. HDP
milletvekili "Misafir olacaklar"
demişti, inşallah
onun çocukları da orada
kalır. Devletime
güveniyorum, devlet
onların kökünü
kazıyacak.