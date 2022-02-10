Şehitlerimizin kanında HDP’nin parmağı var

Giriş Tarihi: 10.2.2022

Terör örgütü PKK, 2015'te 10 polis ve asker ile 3 sivili kaçırdı. Aileler evlatlarına kavuşma umuduyla 6 yıl bekledi. Bir yıl önce Gara'daki mağarada katledildiler. Aileler: HDP de PKK da gözümüzde aynı, kapatılsın