Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?

ANKARA'DA İŞLEYEN SİSTEMİ BOZUYORLAR

AK PARTİ ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI MUSTAFA HASGÜL: "Sayın Mansur Yavaş göreve geldikten sonra zaten her anlamda hazır olmadığı ortaya çıkmıştı. ANFA ve Halk Ekmek A.Ş.'deki yöneticilerde sürekli bir değişim yaptılar. Bu işi bilmediklerini, hazırlıksız olduklarını ve herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını gösteren somut olaylar. Ehil olmayan insanlar bu görevlerin başına geldi. Vatandaşın kesinlikle giremeyeceği bir metrodaki makinist kabinine elini kolunu sallayarak ve bira şişesiyle girilmiş. Metroda faciaya ramak kalmış… Ankara'da işleyen sistemi bozuyorlar."

BÖYLE BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ OLAMAZ

MURAT DİKMEN: Ankaray ve metro bizlerin hızlı ulaşım sağlayabilmesini sağlayan toplu taşıma aracı. Bu tür toplu taşıma araçlarına ailemizle, çocuğumuzla, annemiz, babamızla biniyoruz. Böyle bir güvenlik zafiyeti olamaz. Koskoca başkentte kendini bilmez biri metro gibi büyük bir toplu taşımaya binip bira içiyor ve bunlar koltuklarında rahatça oturuyor. Eğer başkenti yönetmeyi beceremeyeceklerse, o koltuğun hakkını veremeyeceklerse boşuna işgal etmesinler."