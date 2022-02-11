Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?

Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yüzlerce insanın yolculuk yaptığı metroda makinist kabinine girmesi, bira içmesi ve hatta biralı korsan yolculuğunu cep telefonuyla kaydetmesi vatandaşlar ve siyasiler tarafından büyük tepki çekti.
SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
Ünal; "Bu durum Ankara'daki metro hatlarında ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu göstermektedir. Bir insan elini kolunu sallaya sallaya nasıl makinist odasına girer? Bu şahıs makinist odasındaki bir iki tuşa dokunmuş olsaydı, kısa devre ile ani duruş yaptırabilir, büyük bir kazaya sebebiyet verebilirdi. Böyle bir olayın tünel içerisinde meydana geldiğini düşünmek bile istemiyorum. Allah korusun sonu facia ile sonuçlanabilirdi. Video çekip paylaşım yapan kişilerin videoları sosyal mecralarda dolaşmakta. Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri bu şahıslar hakkında işlem yapmış mıdır? Yapmadı ise o da ayrıca bir sorumsuzluk örneğidir. Bir daha böyle nahoş olayların olmaması bakımından gerekli tüm önlemler alınmalıdır" dedi.
ANKARA'DA İŞLEYEN SİSTEMİ BOZUYORLAR
AK PARTİ ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI MUSTAFA HASGÜL: "Sayın Mansur Yavaş göreve geldikten sonra zaten her anlamda hazır olmadığı ortaya çıkmıştı. ANFA ve Halk Ekmek A.Ş.'deki yöneticilerde sürekli bir değişim yaptılar. Bu işi bilmediklerini, hazırlıksız olduklarını ve herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını gösteren somut olaylar. Ehil olmayan insanlar bu görevlerin başına geldi. Vatandaşın kesinlikle giremeyeceği bir metrodaki makinist kabinine elini kolunu sallayarak ve bira şişesiyle girilmiş. Metroda faciaya ramak kalmış… Ankara'da işleyen sistemi bozuyorlar."
BÖYLE BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ OLAMAZ
MURAT DİKMEN: Ankaray ve metro bizlerin hızlı ulaşım sağlayabilmesini sağlayan toplu taşıma aracı. Bu tür toplu taşıma araçlarına ailemizle, çocuğumuzla, annemiz, babamızla biniyoruz. Böyle bir güvenlik zafiyeti olamaz. Koskoca başkentte kendini bilmez biri metro gibi büyük bir toplu taşımaya binip bira içiyor ve bunlar koltuklarında rahatça oturuyor. Eğer başkenti yönetmeyi beceremeyeceklerse, o koltuğun hakkını veremeyeceklerse boşuna işgal etmesinler."
BU ŞAHIS YA CANLI BOMBA OLSAYDI?
YUNUS EMRE ÖZTÜRK: "Bu ülkenin başkentinde metronun makinist kabinine biri giriyor, alkol alıyor ve bunu kayda alıp servis edebiliyorsa bunda çok büyük bir ihmal var. Bu şahıs ya canlı bomba olsaydı o zaman ne olacaktı? Oturdukları koltuğun hakkını veremeyenler, böyle bir ihmale sebep olmuşlardır. İnsanların aileleri ile kullandıkları toplu taşımada böyle bir ihmal kabul edilemez. EGO otobüsüne korkudan binmeyip metroyu kullanıyorduk. Böyle olursa artık metroyu da kullanmayacağız. Toplu taşıma araçlarını kullanmak için çelik yelek mi gitmemiz gerekecek?"
Ankara'da metroda bira skandalı! Makinist kabininde bira rezaleti kamerada | Video
ANKARA TARİHİNİN EN REZİL YÖNETİMİ
AVUKAT HAYRİ TAHA PAKDİL: "Alkollü EGO şoförleri, makinist kabininde alkol alanlar ve daha niceleri… Ankara tarihinin en rezil yönetimini görüyor. Yüzbinlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında bu rezaletler ne zaman son bulacak!"
TAHA SARI: "Uyuşturucu taşıdığınızı da unutmadık. Yüzlerce insan metrodayken makinistin bira içtiğini de unutmayacağız. Şov yapmayın, adam akıllı görevinizi yapın!"
SELAHATTİN HANLI: "Bu ne rezalet Mansur Yavaş? Halkın can güvenliği kimlere emanet? Algıyı bırak, rezalete bak..."