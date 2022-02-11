Başkan Erdoğan, Kovid-19’u atlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Kovid-19'u atlattı. Son duruma ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan
Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum."
AŞININ DA ETKİSİ OLDU
Doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da Erdoğan'a 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını hatırlattı. Omicron varyantına yakalanan Erdoğan'ın evinde izolasyona geçtiğini belirten Topaloğlu, bu süreçte semptom takibi ve detaylı günlük muayeneleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu
şeklinde tablo devam etmekte" dedi. Son iki günde yapılan PCR
testlerinin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, Erdoğan'ın Kovid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunu vurguladı.
BUGÜN MESAİSİNE BAŞLIYOR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da Twitter paylaşımında Erdoğan'ın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın (bugün) başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.