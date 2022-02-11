CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Provokasyon peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturasını ödemeyeceği yönündeki açıklamasına Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi.
Siyasiler, Kılıçdaroğlu'nun çağırısını "provokasyon" ve "kaos yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.
AMACI PROVOKASYON
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Provokasyon yapıyor. CHP zihniyetine, Kılıçdaroğlu gibi yıkıcı zihniyete fırsat vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz?
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir galeyan çığırtkanlığından başka bir şey değildir. Bugüne kadar CHP hangi vatandaşımızın hangi sorunuyla dertlenmiş, hangi sorununu çözmek için seferber olmuş ki bugün vatandaşımızın rahatsız olduğu elektrik faturalarından kaynaklı sorunları çözecektir. Anarşizmi hortlatmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.
MİLLET BU OYUNA GELMEZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Sağduyulu milletimiz HDP'nin sokak çağrısının peşinden CHP Genel Başkanı tarafından yapılan bu provokasyona gelmez. Kaos yaratma girişimleriniz asla amacına ulaşmayacak.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Kılıçdaroğlu, bir siyaset adamı gibi değil sokak aktivisti gibi davranıyor. Kılıçdaroğlu'nun meselesi fatura değil. Amacı kaos ve kargaşa çıkartmak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Önce elektriği kesilir sonra da icra takibi yapılır. Etik de hukuki de değil. Bu 'Kantin solculuğu'dur.
'FATURAYI ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİ'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceği açıklamasıyla ilgili, "Bu sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir.
Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır" dedi.