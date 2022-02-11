CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Provokasyon peşinde





AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir galeyan çığırtkanlığından başka bir şey değildir. Bugüne kadar CHP hangi vatandaşımızın hangi sorunuyla dertlenmiş, hangi sorununu çözmek için seferber olmuş ki bugün vatandaşımızın rahatsız olduğu elektrik faturalarından kaynaklı sorunları çözecektir. Anarşizmi hortlatmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.