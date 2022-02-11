Güngören’de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçi ölmüştü! İBB’nin büyük ihmali

"YANGIN OLAYINA İLİŞKİN SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMAKTA OLUP SORUŞTURMAYA TİTİZLİKLE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü & Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi: "11 Şubat 2022 günü saat:13:30 sıralarında İstanbul ili Güngören ilçesindeki bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturmaya başlanılmıştır. 6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlikeleri olmayacak şekilde rahatsızlandığı, 4 işçinin (yabancı uyruklu) ise yaşamını yitirdiği yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."