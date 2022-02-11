Son dakika... Psikiyatrist ve köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Cenazesi defnedildi. Uşak doğumlu olan Haydar Dümen, okuyuculardan gelen cinsellik ile ilgili soruları cevaplaması ile tanınıyordu.
SON DAKİKA: HAYDAR DÜMEN'İN VEFAT HABERİNİ O İSİM VERDİ
Son dakika vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.
DÜMEN BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ
10 Şubat akşamı Covid'e bağlı kalp durması neticesinde hayatını kaybetti. Bugün Covid önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. 91 yaşında olan Dr. Haydar Dümen Uşak doğumluydu.
SON DAKİKA! Haydar Dümen hayatını kaybetti | Video
Yazdığı cinsellik ile ilgili yazılar ve renkli kişiliği ile biliniyordu.
HAYDAR DÜMEN KİMDİR?
Haydar Dümen 1931 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Türk psikiyatrist ve cinsellik uzmanı. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.
29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.