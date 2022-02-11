Geller, havacılık-savunma sanayii, teknoloji, yazılım ve CNC tezgâhları üreten CNC İleri Teknoloji ve Mühendislik şirketinin sahibiydi. Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş Serencebey'de eski MİT İstanbul Bölge Başkanlığı binasının yakınlarında bulunan ikameti, İranlı casusluk şebekesi tarafından adım adım izlendi ve fotoğraflandı. Ancak MİT'in karşı casusluk faaliyetlerinden sorumlu saha ajanları da İran suikast hücresini pasif takip yöntemleriyle adım adım izliyordu. İran'ın Geller hakkında yaşadığı yer ve işyeriyle ilgili bilgileri toplayıp, sonrasında eylemi gerçekleştirmeyi planladıkları saptandı. Bu planın da dikkat çekmemek ve yakalanmamak için birkaç Türk vatandaşı kullanılarak yapıldığı belirlendi.