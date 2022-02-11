Son dakika: Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Yargıtay kararlarına yer verilen iddianamede, Sedef Kabaş'ın "ithafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğu ve yazılı basına göre çok daha hızlı ve güçlü bir etkiye sahip olan görsel yayın aracılığıyla söylemlerini etkili biçimde umuma yaydığı, beyanlarının eleştiri sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını alenen saldırı mahiyetinde olduğu, açıklamasında kamu yararının olmadığı" kaydedildi. İddianamede, "Hakarete varmadan eleştirel düşüncesini açıklama imkanı olmasına rağmen hakaret içerikli söz ve beyanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde eleştiri sınırını aşan nitelikte olduğu, bu haliyle de basın ve ifade özgürlüğünden yararlanılamayacağı" belirtildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözü birden fazla kez sarf etmesi gerekçesiyle zincirleme olarak "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan 1 yıl 5 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İKİ BAKANA YÖNELİK DE CEZA İSTENDİ

Ayrıca 14 Ocak'taki programda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinin de "kamusal tartışmaya katkı sağlamayan, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, saygınlığını küçük düşürmeye yönelik, hoş görülebilir seviyenin üstünde eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu" belirtilerek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki kez olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse Sedef Kabaş önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.