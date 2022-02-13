3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak
'ın kuzeyindeki Haftanin
ve Sincar
bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek" denildi.
Öte yandan, TSK'nın sınır ötesinde başlattığı operasyonlarda son iki günde PKK'ya ağır darbe vuruldu. Son iki güne Suriye ve Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 36'ya yükseldi.