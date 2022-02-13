Ambulans kirlenmesin diye binmek istemedi! O işçiye SABAH ulaştı

Şahinbey ilçesinde önceki akşam bir inşaatta beton dökümü sırasında kalıpların çökmesi sonucu yaralanan 5 işçi arasında olan Suriye uyruklu Avvad İsa (32) yaşadıklarını anlattı: "Beton dökerken aniden çökme meydana geldi. Zaten elbiselerimiz betondan dolayı kirliydi, kaza da olunca daha çok kirlendi. Ambulans gelince beni hastaneye götürüp tedavi etmek istediler ama içerisi kirlenmesin diye binmek istemedim.
Ambulans ekibi ve çevredekiler ısrarla binmemi istedi. Bizi hastaneye götürüp tedavi ettiler" 10 yıl önce annesi ve kardeşleriyle birlikte Gaziantep'e yerleştiklerini söyleyen 4 çocuk babası inşaat işçisi, "Kardeşimle birlikte inşaatlarda çalışıyoruz. Kaza sırasında tahtalar ve beton üzerimize geldi. Vatandaşlar bizi enkazın altından çıkardı. Şu an evde dinleniyorum. Çok şükür durumum iyi" diye konuştu.
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Yeşilevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir ev inşaatının birinci katında beton dökümü yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle çökmüş, enkazın altında kalan Suriye uyruklu 5 işçi vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Kazada yaralan Avvad İssa'nın elbiseleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemediği anlar dikkat çekmişti.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da, o görüntüleri "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" mesajıyla paylaşmıştı.