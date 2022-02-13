Sağlıkta şiddet için iki önemli adım! Bakanlar görüştü, çalışmalar başladı...





TBMM Başkanlığına sunulacak çalışma kapsamında yapılması planlanan değişikler şöyle:



CEZALAR ARTTIRILACAK, PARAYA ÇEVRİLEMEYECEK

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasının caydırıcı olacak şekilde arttırılması planlanıyor. bir yıl kadar önce çıkan yasa ile kasten yaralama suçuna 3 yıla kadar ceza verilmesi mümkün oldu. Ancak takdir yetkisi, iyi hal gibi indirimler, ceza infaz sistemi devreye girince bu 6 aya kadar inip paraya çevrilebiliyor.