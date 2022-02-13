Giriş Tarihi: 13.2.2022

Yargıtay’dan dede ve hala kararı: Artık görebilecekler MEVLÜT HASGÜL

Yargıtay, velayeti annede olan çocuğu görmek isteyen dede ve halayla ilgili kararını verdi: Hala ve dede belirli günlerde çocuğu görebilir