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Giriş Tarihi: 14.2.2022 08:12 Son Güncelleme: 14.2.2022 09:09

Adana'daki PKK operasyonunda çok sayıda gözaltı

İHA
Adana’daki PKK operasyonunda çok sayıda gözaltı

Adana’da, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'daki PKK operasyonunda çok sayıda gözaltı
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