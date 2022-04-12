Video Yaşam Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

12.04.2022 | 08:44

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Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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