Manukyan’ın sahte kontrat soruşturmasında flaş gelişme! Kaymakamlık müdürüne disiplin cezası

Ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'e ait olan Şişli'deki apartmanda Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan kişi tarafından sahte kontrat hazırlanarak aylık 150 liradan kendisi ve akrabalarına kraladığı ortaya çıktı. Kerope Çilingir'in tüm taşınmaz mallarının kontrolü, tahsilatı ve diğer işleriyle ilgilenen Ekrem Taş Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığına gizli bir ihbarda bulundu.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN SAHTE KONTRAT
Ekrem Taş tarafından yapılan ihbarda Kerope Çilingir'in Şişli'de bulunan bir apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünün Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi. Bu durumun yanlış olduğunu İkbal O.'ya defalarca anlattığını belirten Taş, çözüm bulamayınca ihbarda bulunmak zorunda kaldığını belirtti.
HEM KAYMAKAMLIK HEM SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Yapılan ihbar üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı kendi bünyesinde soruşturma başlatırken durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da ihbar edildi. Kaymakamlık olayın takip edilerek kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatında bulundu. Yapılan araştırma kapsamında şüphelilerin iddia edildiği gibi sahte kontrat hazırlayıp hazırlamadıklarının belirlenmesi için elektirik, su ve doğalgaz şirketlerinde inceleme yapıldı. Bu kapsamda elektrik aboneliği sırasında bir adet kira kontrat fotokopisi ele geçirildi.
HAKİMLİK KARARI BOZDU
Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu olayda İkbal O.'nun dahlinin bulunduğu bu nedenle yargılanması gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan itirazı inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın verdiği takipsizlik kararını bozarak dosyanın yeniden incelenerek iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.
MÜDÜRE DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ
SABAH'ın gündeme getirdiği skandal sonrası Beyoğlu Kaymakamlığı olayla ilgili basın açıklamasında bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada; "Manukyan'ın dairelerine sahte belgeler ile çöktü" başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak; Kaymakamlığımız Eski Yazı İşleri Müdürü İ.O. hakkındaki iddialarla ilgili olarak 2021 yılında hem Kaymakamlığımızca hem de Valilik Makamınca inceleme/soruşturma yapılarak disiplin cezası uygulanmıştır. Aynı zamanda, iddiaların adlî yönden soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve devam eden adli süreç yakından takip edilmektedir.' İfadelerine yer verildi.