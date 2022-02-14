Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan’ın dairelerine sahte belgelerle çöktü

KEROPE ÇİLİNGİR VE KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaymakamlık ve savcılık soruşturma kapsamında Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in ifadesine başvuruldu. Dora Çilingir, aboneliklere sunulan kira kontratındaki imzanın babası Kerope Çilingir'e ait olmadığını babasının yaklaşık 2 senedir hastanede yattığını bu nedenle yasal işlemlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi. Yaşanan olaylara apartman yöneticisinin şahit olduğunu ifade eden Çilingir, dairelerini işgal ederek 150 liralık kira ödeyen şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti. Kerope Çilingir ise verdiği ifadesinde söz konusu dairelerin kendisine ait olduğunu, kimseye dairelerini kiraya vermediğini, söz konusu kontrattaki imzanın kendisine ait olmadığını ve maddi zarar uğradığını söyledi. Adına kayıtlı bulunan dairelerde oturan Candeniz O. ve Vizine O.'dan şikayetçi olduğunu belirten Kerope Çilingir şahısların dairelerinden tahliye edilerek kendisine verilmesini talep etti.