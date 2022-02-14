Son dakika! Bakan Koca paylaştı: Güncel il il haftalık vaka haritası! İşte alarm veren 10 il

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merakla beklenen il il haftalık koronavirüs vaka haritası paylaşımı geldi. Vaka yoğunluğu artan 10 il de ortaya çıktı.
İŞTE İNSİDANS HARİTASI!
"29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek son koronavirüs vaka haritasını açıkladı.
13 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI
Son 24 saatteki koronavirüs tablosu ise şu şekilde gerçekleşmişti:
VAKA SAYISI: 73 bin 787
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 70 bin 169
29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/286XshS2CM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022