Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bakan Koca paylaştı: Güncel il il haftalık vaka haritası! İşte alarm veren 10 il
Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:38 Son Güncelleme: 14.2.2022 10:59

Son dakika! Bakan Koca paylaştı: Güncel il il haftalık vaka haritası! İşte alarm veren 10 il

Son dakika! Bakan Koca paylaştı: Güncel il il haftalık vaka haritası! İşte alarm veren 10 il

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek son koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Vaka haritasıyla birlikte vaka yoğunluğu artan 10 il de ortaya çıktı. Zirvedeki il ise Samsun oldu. İşte son dakika koronavirüs vaka haritası haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merakla beklenen il il haftalık koronavirüs vaka haritası paylaşımı geldi. Vaka yoğunluğu artan 10 il de ortaya çıktı.

İŞTE İNSİDANS HARİTASI!

"29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek son koronavirüs vaka haritasını açıkladı.

ALARM VEREN 10 İL!

Ayrıca Koca, "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." sözleriyle alarm veren illeri de duyurdu.

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Son 24 saatteki koronavirüs tablosu ise şu şekilde gerçekleşmişti:

VAKA SAYISI: 73 bin 787

VEFAT SAYISI: 276

İYİLEŞEN SAYISI: 70 bin 169

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Son dakika! Bakan Koca paylaştı: Güncel il il haftalık vaka haritası! İşte alarm veren 10 il
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