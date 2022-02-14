Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!

Son dakika haberleri: FETÖ'nün ilk silahlı ihanet girişimi olarak kayıtlara giren MİT kumpasıyla ilgili tüm planların yapıldığı hücre evine SABAH ulaştı. Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'la yönelik 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te yapılan baskında, TIR'lar durdurulmuş, görüntüler basına servis edilmiş ve uluslararası kamuoyunda "DEAŞ'a silah götürüyor" algısı ile Türkiye'nin yargılanması amaçlanmıştı. Bu hain kumpasın Ankara'da planlandığı ortaya çıktı. İşte SABAH'un ulaştığı detaylar.