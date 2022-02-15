13 alanda tarihi anlaşma

Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalanırken, 10 milyar dolarlık yatırım masada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayed
başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından imzalanan anlaşmalar şöyle: Sağlık
ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi
Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı
Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü, Savunma Sanayii
İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Arşiv
Alanında İşbirliği Protokolü.