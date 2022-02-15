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Giriş Tarihi: 15.2.2022

13 alanda tarihi anlaşma

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
13 alanda tarihi anlaşma
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalanırken, 10 milyar dolarlık yatırım masada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayed başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından imzalanan anlaşmalar şöyle: Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü.
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13 alanda tarihi anlaşma
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