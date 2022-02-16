6’lı yuvarlak masa toplantısı ittifakı parçaladı! Tavan memnun, taban sancılı



KARAMOLLAOĞLU'NA TEPKİ

Toplantıya katılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na CHP içindeki bir kesimin tepkisi dinmek bilmiyor. 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin hayatına malolan Madımak faciasından bu yana Karamollaoğlu'nun tepkilerin odağında olduğu öğrenildi. CHP tabanında, "Hala neden tek seçenek olarak Karamollaoğlu'nu çözüm olarak görüyoruz?" sorusu dile getiriliyor.



DAVUTOĞLU'NA SURİYELİ TEPKİSİ

Toplantıya katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik tepkiler ise Suriye politikası üzerinden sürüyor. Gerek CHP gerekse İyi Parti hatta Saadet Partililerin Suriyeli sığınmacıların sorumlusu olarak Davutoğlu'nu gösterdikleri belirtildi. Davutoğlu'nun ittifakın isminin değiştirmek istemesi, büyük bir oy tabanı varmış gibi sık sık eşitlik vurgusu yapması CHP ve İyi Parti'li kesimlerde tepki toplamaya devam ediyor.