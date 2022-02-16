6’lı yuvarlak masa toplantısı ittifakı parçaladı! Tavan memnun, taban sancılı

6 siyasi parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara'da yemekli toplantıda buluşmasının yansımaları sürüyor. Parti tabanlarından genel merkezlere yönelen tepkiler şöyle sıralanıyor.
HDP SANCISI!
Toplantıya, HDP'nin çağrılmaması Kürt kökenli milletvekilleri arasında büyük tepki topladı. HDP'nin yüzde 11 oy almasına karşın, hiçbir varlık ortaya koymamış Demokrat Parti'nin çok büyük bir kitle partisi edasında muhatap alınmasına, masada bulunan partilerin Kürt kökenli vekillerinin tepki gösterdikleri öne sürüldü.
KARAMOLLAOĞLU'NA TEPKİ
Toplantıya katılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na CHP içindeki bir kesimin tepkisi dinmek bilmiyor. 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin hayatına malolan Madımak faciasından bu yana Karamollaoğlu'nun tepkilerin odağında olduğu öğrenildi. CHP tabanında, "Hala neden tek seçenek olarak Karamollaoğlu'nu çözüm olarak görüyoruz?" sorusu dile getiriliyor.
DAVUTOĞLU'NA SURİYELİ TEPKİSİ
Toplantıya katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik tepkiler ise Suriye politikası üzerinden sürüyor. Gerek CHP gerekse İyi Parti hatta Saadet Partililerin Suriyeli sığınmacıların sorumlusu olarak Davutoğlu'nu gösterdikleri belirtildi. Davutoğlu'nun ittifakın isminin değiştirmek istemesi, büyük bir oy tabanı varmış gibi sık sık eşitlik vurgusu yapması CHP ve İyi Parti'li kesimlerde tepki toplamaya devam ediyor.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KONUŞULDU MU?
6 liderin buluştuğu ve 5 saati aşan yemekli toplantının hararetli geçtiği öğrenildi. Karşılıklı dosyaların alınıp verildiği toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığı için yol haritası belirlenmedi. 28 Şubat tarihindeki yeni toplantı öncesi kulisler adaylık için yoklanmaya başlanacak. Bir dönem Muharrem İnce ile yakın temasta çalışan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Parti içinde farklı tepki verir aday olurum, bunlar aday belirlerse ben yine adaylık için çıkacağım" dediği öne sürüldü.
AKŞENER'E TEPKİ SÜRÜYOR
Toplantıda bir tepki de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelikti. CHP tabanında, bazı İyi Parti yöneticilerinin seçimle ilgili yaptığı çıkışlara yönelik tepkiler dile getiriliyor. Seçime girebilmesi için Kılıçdaroğlu'nun emanet milletvekili vermesinin İyi Parti kanadında dillendirilmediğini belirten bazı partililer, merhum Erdal İnönü'nün izlediği Kürt seçmen çözümü politikasına dönülmesinin önündeki en büyük engelin Akşener ve ekibi olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor.