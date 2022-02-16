DEVA Partili Metin Gürcan hakkında iddianame kabul edildi! İşte istenilen ceza

TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINI SIZDIRMIŞ

Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı.

Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.