Evleri yanan vatandaş Vali’den müjde: Burayı en kısa sürede imar sürecine başlayacağız

Kastamonu ili Başören köyünde öğlen saatlerinde ahşap bir evde başlayan ve kısa sürede çevredeki evlere sıçrayan yangında köyde bulunan 15 ahşap ev yandı. Can kaybının olmadığı köyde 3 büyüknbaş hayvan telef olurken, bir traktör de alevlere teslim oldu.

Olaydan sonra köyde incelemeye giden Vali Avni Çakır köy halkına geçmiş olsun derken, en kısa sürede yanan evlerin tekrar hak sahiplerine yapılıp teslim edileceğini belirtti. Vali Çakır" Yangının, 90 yaşındaki bir teyzemizin evinde başladığı belirtiliyor ve bu sırada kendisi evde değilmiş. Burada başlayan yangın, maalesef rüzgarın etkisiyle hem ahşap hem de yakın yapılaşma nedeniyle hızlı bir şekilde diğer evlere sıçradı. Şu an 15 ev tamamen yandı. Maalesef itfaiyemiz yetişene kadar alevler bu evlerin tamamını sarmıştı. Yangın tamamen kontrol altında, şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın yangını erken fark etmesi ve evleri tahliye etmesi sonucunda herhangi bir can kaybımız yok. Bu evlerden 8'indi yaşam vardı, diğerleri ise vatandaşlarımızın daha çok yaz sezonunda kullandıkları evlerimizdi. İlgili kurumlarımızla beraber organizasyonumuzu yaptık, vatandaşlarımızın kalacakları yerleri tedarik ettik. Vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi yardımları yapacağız ve ilk fırsatta burada yeniden bir imar sürecine başlayacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını en kıza sürede saracağız" dedi.