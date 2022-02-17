Mahkeme CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a dur dedi!

MEVZUATA AYKIRI

Bolu İdare Mahkemesine dava açan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Resul Demir, verilen karar hakkında şunları söyledi; "Mahkemenin daha önce telafisi imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle geçici olarak hükmettiği yürütmenin durdurulması kararından farklı olarak bu kez işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu, ayrımcılık içerdiği ve meşru bir temelinin olmadığı da tespit edilmiş oldu. Bolu Belediye Meclisinin su ve nikah ücretlerine yönelik ayrımcılık içeren kararlarının iptali talebiyle açtığımız davada gerekçeli yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Mahkemenin daha önce telafisi imkânsız zararlar doğabileceği gerekçesiyle geçici olarak hükmettiği yürütmenin durdurulması kararından farklı olarak bu kez işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu, ayrımcılık içerdiği ve meşru bir temelinin olmadığı da tespit edilmiş oldu" dedi.