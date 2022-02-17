SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı ’Acil’ kodu ile harekete geçti: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!

YARGI PAKETİ ACİL OLARAK HAZIRLANACAK

Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.