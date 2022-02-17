Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı 'Acil' kodu ile harekete geçti: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!
Giriş Tarihi: 17.2.2022 10:56 Son Güncelleme: 17.2.2022 11:11

SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı 'Acil' kodu ile harekete geçti: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!

SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı ’Acil’ kodu ile harekete geçti: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddete cezaları artıran bir düzenleme hazırlıyor. Acil olarak hazırlanan yargı paketinin mart ayında TBMM'ye getirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, göreve gelir gelmez kadına karşı şiddetle mücadeleye ağırlık verileceğini ifade etmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına karşı şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması için çalışma yürüteceklerini, bu konuya öncelik vereceklerini altını çizerek aktarmıştı.

KADINA ŞİDDETTE İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede cezaların artırılması için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre; kadına şiddet uygulayan zanlılara iyi hal indirimi kaldırılacak.

YARGI PAKETİ ACİL OLARAK HAZIRLANACAK

Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.

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BAKAN BOZDAĞ: İYİ HAL İNDİRİMİ KRAVATTAN, ELBİSEDEN OLMAZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlıyım." dedi.

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SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı 'Acil' kodu ile harekete geçti: Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!
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