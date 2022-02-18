CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasında yeni gelişme

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

SANIK KAFTANCIOĞLU DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 55. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan videolara ilişkin sunulan bilirkişi raporunun geldiğini belirtti.

KORUMA OLARAK GÖREV YAPAN POLİS MEMURU DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali A., müşteki Fahrettin Altun'un evinde koruma olarak görevli polis memuru olduğunu belirterek 'Olay günü nöbette olduğum zaman diliminde siyah bir araba geldi. İçinden 3 şahıs indi. Yolun karşısına geçip konuşmaya başladılar. İçlerinden bir tanesinin elini kaldırmak suretiyle bir şeyler yaptığını farkettim. Şahsın müştekinin evi çaprazda kalacak şekilde telefonu kaldırdığını gördüm. Ancak ben fotoğraf çekip çekmediğini görmedim. Yanına gidip sorduğumda şahsın sanık olduğunu öğrendim ve bir yapılaşma olduğunu ve partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Daha sonrasında evde kimsenin olmadığını, müştekinin avukatıyla görüşebileceğini kendisine belirttik. Ardından da şahıs arabaya binip olay yerinden uzaklaştı' dedi.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ DAHA SONRA TEKRAR GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Müşteki avukatının tanığa önceki ifadesinde belirttiği Suat Özçağdaş'ın daha sonrasında tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söylemesini sorması üzerine tanık, 'Doğrudur. Olayın üzerinden 1 sene geçtiği için her şeyi hatırlayamıyorum fakat söz konusu şahıs, daha sonra gelip tekrar fotoğraflama yapacağını söyledi ve hızla arabasına binerek uzaklaştı' cevabını verdi. Ayrıca müşteki avukatının tanığa Suat Özçağdaş'ın çektiği fotoğrafı göstermesi üzerine tanık, 'Bu arazide müşteki ve ailesi ara sıra gezinti yapıyordu' dedi.

'SANIĞIN SAVUNMASI SUÇU İKRAR EDİCİ ŞEKİLDEDİR'

Sanık avukatı beyanında, olayın özel hayatın gizliliğiyle bir alakası olmadığını söylerken davaya konu olan dosyaların birleştirilmesini talep etti. Müşteki avukatı ise beyanında, 'Her ne kadar sanık, müştekiyle ilgili usulsüzlüklerden bahsetmiş ise de konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müşteki hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Kesinlikle hukuka aykırı bir durum yoktur. Bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere sanık ve tanık Özçağdaş'ın suçu sabittir. Sanık mahkemedeki savunmasında da suçunu ikrar edici şekilde konuşmuştur' şeklinde konuştu.

TANIK SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A ZORLA GETİRME

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar İbrahim Bulut ve Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine ve sanık avukatının bilirkişi raporuna karşı ve diğer verilerine karşı yazılı beyanda bulunmak için süre verilmesine, ayrıca sanık avukatının dosyaların birleştirilmesi için üst mahkemeye gönderilmesine ilişkin talebinin reddine karar vererek davayı erteledi.

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