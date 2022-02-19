Son dakika haberi | SABAH’ın yayınları CHP’ye havlu attırdı: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

Selçuk Erdağı

Başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre İstanbul'dan bir ekip getirterek Belediyede kritik noktalara yerleştiren Semih Şahin'in bir numaraları adamı ve danışmanı Selçuk Erdağı, Belediye binasından bir firmadan 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu olayın ardından bölgeye giderek Bilecik'in nabzını tutan SABAH, çok çarpıcı rant ve imar vurgunlarını gözler önüne sermişti. Kentin Pelitözü bölgesinde yakın akrabaları üzerinen tarlalar satın aldığı ve bir süre sonra buraları imara açtığı anlaşılan Şahin'in bu sayede Milyonlarca liralık haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Başkan olduğunda emekli maaşında haciz bulunan CHP'li Şahin'in oturduğu villanın yanı sıra Bodrum Turgutreis'te de lüks bir villa satın alması büyük yankı uyandırmıştı. CHP'li Şahin'in ortaya çıkan bu durumlardan sonra Genel Merkeze çağırıldığı öne sürüldü. Burada kendisinden istifa etmesi istenen Şahin ise istifayı etmeyi kabul etmedi.