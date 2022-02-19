Son dakika haberi | SABAH’ın yayınları CHP’ye havlu attırdı: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

Son dakika haberi... Bilecik Belediyesi'nde yaşanan 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu ile Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline gelen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin iddiaya göre genel merkeze çağrıldı ve istifası istendi. Ancak Şahin istifa etmeyince ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Selçuk Erdağı
Başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre İstanbul'dan bir ekip getirterek Belediyede kritik noktalara yerleştiren Semih Şahin'in bir numaraları adamı ve danışmanı Selçuk Erdağı, Belediye binasından bir firmadan 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu olayın ardından bölgeye giderek Bilecik'in nabzını tutan SABAH, çok çarpıcı rant ve imar vurgunlarını gözler önüne sermişti. Kentin Pelitözü bölgesinde yakın akrabaları üzerinen tarlalar satın aldığı ve bir süre sonra buraları imara açtığı anlaşılan Şahin'in bu sayede Milyonlarca liralık haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Başkan olduğunda emekli maaşında haciz bulunan CHP'li Şahin'in oturduğu villanın yanı sıra Bodrum Turgutreis'te de lüks bir villa satın alması büyük yankı uyandırmıştı. CHP'li Şahin'in ortaya çıkan bu durumlardan sonra Genel Merkeze çağırıldığı öne sürüldü. Burada kendisinden istifa etmesi istenen Şahin ise istifayı etmeyi kabul etmedi.
ÖNCE SAVUNMUŞTU SONRA DİSİPLİN KARARINI DUYURDU
Rüşvet skandalının ardından Bilecik'e gelen Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, chp Bilecik İl Binasında düzenlenen ve basın mensuplarına soru sorma hakkının verilmediği toplantıda, konunun yargıda olduğunu, rüşvet olayıyla ilgili açıklama yapmanın erken olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını söylemişti. SABAH'ın, rant ve imar vurgunlarını kamuoyuna duyurmasının ardından harekete geçmek zorunda gelen Genel Merkez, Şahin'in ihracını istedi. Kararı ise, Şahin'i savunan açıklamalar yapan Torun duyurdu
ETİK DEĞER VE İLKELERLE BAĞDAŞMIYOR
CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada, "Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." dedi.
CHP'Lİ BELEDİYE HEYKELDEN VURGUN YAPTI
CHP'li Belediyelerin heykele olan düşkünlüğünün nedeni Bilecik'te yapılan Şeyh Edebali heykeliyle gözler önüne serildi. Bilecik'in dört bir köşesini heykellerle donatan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görkemli bir törenle açtığı ve 11 ton mermerden yapıldığını ifade ettiği Şeyh Edebali heykelinin aslında mermer tozundan yapıldığını ve içinin boş olduğu ortaya çıktı.
Mermer ocaklarından rica edilmesi durumunda bedavaya verilecek malzemeye belediyenin kasasından 330 bin TL çıktı. Heykeli yapan Azeri sanatçıya ödenen 150 bin lirayla beraber tozdan heykelin maliyeti 480 bin lira olarak Bilecik halkının cebinden çıktı.
Rüşvetin sıradan bir uygulama haline getirildiği hatta başkan danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanıp cezaevine konmasına bile ses çıkartmayan CHP, Bilecik'te her gün patlak veren skandallara sessiz kalmaya devam ediyor. Son olarak imara açtığı arsalardan milyonluk bir servet edinip Bodrum'da 8 milyon lire değerinde villa alan Belediye Başkanı Semih Şahin, kurdele keserken "11 ton ağırlığında Şeyh Edebali heykeli yaptık" dediği heykelin aslında içinin boş olduğu ortaya çıktı.
HER FIRSATI VURGUNA ÇEVİRMİŞLER
Kültür Merkezinin hemen önüne bir Şeyh Edebali heykeli yaptırmaya karar veren belediye, Afshin Esfandyari isminde Azeri bir heykeltıraşla projeyi paylaştı. Birkaç ay sürecek olan heykel projesi için sanatçıyla 150 Bin Liraya anlaşan Belediyenin Kültür Müdürlüğü, CHP'li Başkan Semih Şahin'in emriyle projeyi mermer tozundan yapılması yönünde talimat verildi. Tamamlanan heykel Kültür merkezi önünde düzenlenen görkemli bir örenle açıldı. Törende konuşan Başkan Şahin, tam 11 ton ağırlığında olduğunu söylediği heykelin Bilecik Mermerinden olduğunu belirterek kurdeleyi kesti.
TOZDAN HEYKELE 480 BİN FATURA
Heykelin sadece üzerine oturtulduğu kısmın Bilecik mermeri olduğunu ve heykelin kendisinin mermer tozundan yapıldığını ortaya çıkarken, tozdan heykele ise 480 Bin liralı fatura kesildiği bunun sadece 150 Bin lirasının heykeltıraşa verildiği anlaşıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, böylece sadece tek bir heykelden 330 Bin TL vurgun yaptı. Bilecikliler, hizmet diye sunulan ve bir parka konulan ayı heykelleri de dahil şehrin birçok noktasına yaptırılan çok sayıda heykelden tartışma konusu olmuştu.
BİLECİKLİLERDEN SABAH'A TEŞEKKÜR
Bilecik'te yaşayan esnaf ve vatandaşlar, rüşvet skandalı ile ilgili başarı yayıncılığı dolayısıyla SABAH'a teşekkür etti.
Hasan Göktaş: SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum canı gönülden. Genel Merkez Semih Şahin'e sahip çıkarken SABAH imar yolsuzluğunu ortaya çıkartınca geri adım atmak zorunda kaldılar.
Yılmaz Erhan (Esnaf): Açıkçası biz rüşvet operasyonuna şaşırmadık. Burada ayyuka çıkmıştı. Ama başkana bir şey olmayacak diye düşünüyorduk. Fakat Sabah Gazetesi her gün aralıksız bu rüşvet olaylarını haber yaptı. Başkana sahip çıkan CHP Genel Merkezi sonunda pes etti. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sabah'a da teşekkür ediyoruz" dedi.
Çetin Kaya (Meclis Üyesi): Rüşvet olayının peşinin bırakmayan SABAH Gazetesi başta olmak üzere yolsuzluğa duyarsız kalmayan medya kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyorum.