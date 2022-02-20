Atina, hukuksuzlukta ısrarcı! Gayrıaskeri statüdeki 23 adanın 21’i silahlandırıldı



BUNUN ADI ESASTAN İHLAL

Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askerî Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilen Doğu Ege adalarının silahlandırılması ve asker faaliyet yürütmesi antlaşmaların "esastan ihlali" olarak değerlendiriliyor. Uluslararası hukuka göre bu kavram ihlâle uğrayan tarafa anlaşmayı tartışmaya açma hakkı tanıyor. Öte yandan Atina, adaların silahsızlandırılmış statüsünü 1914'teki 6 Büyük Devlet Kararına ve 1932'deki adaları konu alan göre de ihlal ediyor. Türkiye ve Yunanistan'a nota ile bildirilen Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya; Ege adaları konusundaki ortak kararlarına göre Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Türkiye'ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan'a verilmişti.